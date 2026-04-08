Estudante do 7º ano recebeu medalha após conquistar destaque nacional em olimpíada de educação financeira. - Reprodução/

Estudante do 7º ano recebeu medalha após conquistar destaque nacional em olimpíada de educação financeira.Reprodução/

Publicado 08/04/2026 14:00

Cabo Frio - O aluno João Pedro Gomes, estudante do 7º ano da Escola Municipal Evaldo Salles, conquistou o 1º lugar na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF 2025). A competição é realizada pela B3, em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).



A avaliação é composta por questões de múltipla escolha sobre educação financeira, com temas como consumo, planejamento, poupança, investimentos, inflação, economia e sistema financeiro. A prova também envolve interpretação e tomada de decisão em situações do cotidiano.



João Pedro, de 13 anos, participou pela primeira vez da competição no Nível 1, voltado a alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, e obteve 64 pontos de um total de 74. Cerca de 250 alunos da escola participaram da OLITEF. A preparação ocorreu ao longo de oito meses, com aulas no contraturno e uso de plataformas digitais.



O professor de Matemática, Lucas Fernando Braga da Silva, falou sobre o trabalho desenvolvido com os alunos:



“Mais do que essa medalha e a conquista do 1º lugar, o que estava por trás era algo muito mais importante para os nossos jovens, o conhecimento. Investimos na preparação dos alunos, organizamos um grupo de estudos com encontros quinzenais, utilizamos os materiais disponibilizados pela própria Olimpíada, como apostilas, simulados e trilhas de aprendizagem, promovemos também diversas tarefas e atividades presenciais e on-line, além de aulas de outras disciplinas, como Geografia. Foi um processo muito válido, os alunos se engajaram e se empenharam bastante”, destacou.



O professor também informou que a preparação envolveu temas como inflação, sistema financeiro, história do dinheiro e Produto Interno Bruto (PIB).

A entrega da medalha ocorreu na unidade escolar, com presença de professores, equipe pedagógica e direção.



O diretor da escola, Jefferson Justino, também falou sobre o resultado:



“A conquista de João Pedro simboliza o valor do investimento na educação e reforça a importância de proporcionar aos alunos oportunidades que ampliem seus conhecimentos para além da sala de aula. A educação financeira é uma ferramenta essencial para a formação integral dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, do senso crítico e da responsabilidade na tomada de decisões. Estamos todos muito felizes e orgulhosos com a conquista do nosso aluno. Inclusive, já estamos inscritos para a edição de 2026 da OLITEF e também para outras olimpíadas acadêmicas, como a OBMEP”, afirmou.