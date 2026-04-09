A greve foi deflagrada pelo Sindicato dos Funcionários do Detran (Sindetran), que estima adesão de cerca de 70% do efetivo. - Reprodução/ RCFM

A greve foi deflagrada pelo Sindicato dos Funcionários do Detran (Sindetran), que estima adesão de cerca de 70% do efetivo.Reprodução/ RCFM

Publicado 09/04/2026 13:14

Cabo Frio - A greve dos servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran RJ), iniciada na última quinta-feira (2), afeta atendimentos em diversas regiões do estado, especialmente na capital. Em Cabo Frio, no entanto, a paralisação ainda não provocou impactos significativos no funcionamento das unidades do órgão, segundo relatos de usuários ouvidos nos postos de atendimento do município.



Prevista por tempo indeterminado, a greve foi deflagrada pelo Sindicato dos Funcionários do Detran (Sindetran), que estima adesão de cerca de 70% do efetivo. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e cobra do Governo do Estado o envio do Plano de Cargos e Salários à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), promessa firmada em acordo coletivo desde 2022.



Apesar do movimento grevista, os atendimentos nas unidades de Cabo Frio seguem ocorrendo normalmente, inclusive nos postos voltados para habilitação, provas teóricas e emissão de documentos. Usuários relataram atendimento ágil e ausência de transtornos nos últimos dias.



Muitos sequer sabiam da paralisação até chegarem aos postos. De acordo com frequentadores das unidades cabo-frienses, os serviços transcorreram sem filas excessivas, atrasos ou suspensão de procedimentos.



Os serviços de identificação civil permanecem funcionando normalmente em todo o estado porque são realizados por trabalhadores terceirizados, que não aderiram à greve. Já os setores mais afetados pela paralisação são os de provas teóricas e práticas de habilitação, além de parte dos atendimentos ligados a veículos.



Além da greve, o Detran enfrentou nesta semana instabilidade em seu sistema após uma tentativa de ataque cibernético registrada na última segunda-feira (6). Segundo o órgão, o problema já foi resolvido e o atendimento online foi restabelecido. O caso segue sob investigação.



Em nota, o Detran RJ informou que mantém diálogo com o sindicato e afirmou que o plano de cargos e salários está em tramitação nos órgãos competentes. O departamento também destacou que já concedeu reajustes em benefícios como auxílio-alimentação, saúde, educação e transporte, além de afirmar que realiza levantamento para melhorias estruturais nos postos em todo o estado.



A orientação do órgão é para que usuários que eventualmente não consigam concluir algum atendimento retornem à mesma unidade para finalizar o serviço, sem necessidade de novo agendamento.



Embora o cenário permaneça estável em Cabo Frio, a situação segue sendo monitorada e novos impactos não estão descartados caso a greve se prolongue nos próximos dias.