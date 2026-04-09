De acordo com os dados divulgados, 64,26% das crianças da rede municipal estão alfabetizadas.Reprodução/
O resultado reforça o compromisso da rede municipal com a alfabetização na idade certa, especialmente até o final do 2º ano do ensino fundamental. O município integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa do Governo Federal coordenada pelo INEP, que tem como objetivo garantir o domínio das habilidades básicas de leitura e escrita nos primeiros anos escolares.
O indicador considera avaliações que medem competências essenciais, como leitura de palavras, frases e textos curtos, além da capacidade de compreensão e interpretação dos estudantes. O avanço observado é atribuído a um conjunto de ações pedagógicas implementadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Segundo a superintendente pedagógica da rede, Vanderluce Faria, o resultado reflete o esforço coletivo de toda a comunidade escolar. Ela destacou que o crescimento do índice demonstra um avanço consistente e reforça o compromisso com a melhoria contínua da aprendizagem.
Entre as estratégias adotadas estão o investimento na formação continuada de professores, o acompanhamento pedagógico sistemático e o fortalecimento de práticas educacionais voltadas à aprendizagem efetiva. As ações buscam não apenas elevar os indicadores, mas também garantir uma educação mais equitativa.
Mais do que um dado estatístico, o desempenho alcançado representa a ampliação de oportunidades para os estudantes e aponta para a construção de um cenário mais promissor para a educação no município.
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