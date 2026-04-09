De acordo com os dados divulgados, 64,26% das crianças da rede municipal estão alfabetizadas. - Reprodução/

De acordo com os dados divulgados, 64,26% das crianças da rede municipal estão alfabetizadas.Reprodução/

Publicado 09/04/2026 13:33 | Atualizado 09/04/2026 13:35

Cabo Frio - O município de Cabo Frio registrou um avanço expressivo na alfabetização infantil ao superar a meta estabelecida no Índice Criança Alfabetizada (ICA) 2025. De acordo com os dados divulgados, 64,26% das crianças da rede municipal estão alfabetizadas, índice superior ao objetivo previsto de 62,89%. Em 2024, o percentual era de 55,08%, o que evidencia uma evolução significativa no desempenho educacional.



O resultado reforça o compromisso da rede municipal com a alfabetização na idade certa, especialmente até o final do 2º ano do ensino fundamental. O município integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa do Governo Federal coordenada pelo INEP, que tem como objetivo garantir o domínio das habilidades básicas de leitura e escrita nos primeiros anos escolares.



O indicador considera avaliações que medem competências essenciais, como leitura de palavras, frases e textos curtos, além da capacidade de compreensão e interpretação dos estudantes. O avanço observado é atribuído a um conjunto de ações pedagógicas implementadas pela Secretaria Municipal de Educação.



Segundo a superintendente pedagógica da rede, Vanderluce Faria, o resultado reflete o esforço coletivo de toda a comunidade escolar. Ela destacou que o crescimento do índice demonstra um avanço consistente e reforça o compromisso com a melhoria contínua da aprendizagem.



Entre as estratégias adotadas estão o investimento na formação continuada de professores, o acompanhamento pedagógico sistemático e o fortalecimento de práticas educacionais voltadas à aprendizagem efetiva. As ações buscam não apenas elevar os indicadores, mas também garantir uma educação mais equitativa.



Mais do que um dado estatístico, o desempenho alcançado representa a ampliação de oportunidades para os estudantes e aponta para a construção de um cenário mais promissor para a educação no município.



O avanço observado é atribuído a um conjunto de ações pedagógicas implementadas pela Secretaria Municipal de Educação. Reprodução/