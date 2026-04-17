Apesar do êxito da mobilização, a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Patrícia Freitas, ressalta que é preciso avançar no trabalho. - Reprodução/

Apesar do êxito da mobilização, a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Patrícia Freitas, ressalta que é preciso avançar no trabalho.Reprodução/

Publicado 17/04/2026 14:51

Cabo Frio - A Secretaria de Saúde de Cabo Frio, está reforçando o chamado para vacinação contra a gripe no município, de modo a reduzir a circulação do vírus Influenza e imunizar, principalmente, as parcelas mais vulneráveis da população.

As doses são aplicadas em 35 unidades de saúde da rede de Atenção Básica, com foco nos grupos prioritários, que incluem crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias; gestantes e idosos acima de 60 anos.

As pessoas que se enquadram nos critérios de prioridade devem se dirigir a uma das unidades, levando documento de (CPF) ou o Cartão Nacional de Saúde (CNS), e a caderneta de vacinação.

No último dia 28 de março, alinhado ao calendário nacional de vacinação, foi realizado no município o Dia D contra a gripe Influenza, quando foram aplicadas 4.919 doses do imunizante.

Apesar do êxito da mobilização, a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Patrícia Freitas, ressalta que é preciso avançar no trabalho.

“É sempre importante reforçar que a vacina reduz as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus Influenza. Apesar do sucesso do Dia D, é fundamental que a população continue a procurar os postos de saúde, para que a gente consiga chegar à nossa meta de 90% de imunização do público-alvo”, afirmou a coordenadora.

A campanha de vacinação contra a gripe Influenza prossegue até o dia 30 de maio, acompanhando o calendário do Ministério da Saúde.

Confira a seguir os grupos prioritários e especiais para aplicação das doses e os locais de vacinação:

GRUPOS PRIORITÁRIOS

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

• Gestantes;

• Idosos com 60 anos ou mais de idade;

GRUPOS ESPECIAIS

• Puérperas;

• Povos indígenas;

• Quilombolas;

• Pessoas em situação de rua;

• Trabalhadores da Saúde;

• Professores do Ensino Básico e Superior;

• Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;

• Profissionais das Forças Armadas;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Caminhoneiros;

• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

• Trabalhadores portuários;

• Trabalhadores dos Correios;

• População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;

LOCAIS DE VACINAÇÃO

• CENTRO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ (BRAGA)

• ESF GUARANI

• ESF JARDIM CAIÇARA

• ESF JARDIM NAUTILUS

• ESF MANOEL CORRÊA

• ESF PARQUE BURLE

• ESF PRAIA DO SIQUEIRA

• ESF VILA DO SOL

• ESF VILA NOVA

• UBS ANTONIO LIMA FILHO (PRAIA DO SIQUEIRA)

• UBS COLÔNIA DOS PESCADORES

• UBS ITAJURU

• CASA DA CRIANÇA (PÚBLICO ATÉ 14 ANOS)

• ESF BOCA DO MATO

• ESF CAJUEIRO

• ESF CAMINHO DE BÚZIOS

• ESF GAMBOA

• ESF JACARÉ

• ESF JARDIM PERÓ

• ESF MONTE ALEGRE

• ESF PERÓ

• ESF TANGARÁ

• UBS ENFERMEIRA MARIA LUCIA (JD. ESPERANÇA)

• UBS MONTE CARLO

• UBS RESERVA DO PERÓ

• UBS VILA DO AR

• ESF ANGELIM

• ESF ARAÇÁ

• ESF BOTAFOGO

• ESF FLORESTINHA

• ESF NOVA CALIFÓRNIA

• ESF SAMBURÁ

• ESF SÃO JACINTO

• UBS SANTO ANTÔNIO

• UBS UNAMAR