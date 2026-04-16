Os Suspeitos foram identificados como Matheus Jesus da Silva, conhecido como "Gordinho", Renato da Silva Reis e Kaylani Barreto da Silva, apelidada de "Rapunzel". - Reprodução/

Os Suspeitos foram identificados como Matheus Jesus da Silva, conhecido como "Gordinho", Renato da Silva Reis e Kaylani Barreto da Silva, apelidada de "Rapunzel".Reprodução/

Publicado 16/04/2026 15:57

Cabo Frio - Uma operação integrada entre a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 126ª DP de Cabo Frio, e a Polícia Militar, através do 25° BPM, resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva e na prisão de suspeitos investigados por envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico em Tamoios, distrito de Cabo Frio. A ação, denominada Operação Contenção – Sinagoga/Tamoios, tem como foco o combate à expansão territorial de uma facção criminosa na localidade conhecida como “Boca da Sinagoga”, na Rua Sinagoga, em Unamar.



As investigações tiveram início após a prisão de um dos principais alvos durante um evento de cavalgada no bairro Florestinha, em uma ação do 25° BPM que envolveu troca de tiros. A partir desse episódio, a 126ª DP aprofundou as apurações sobre a dinâmica do tráfico na região, identificando uma estrutura criminosa com atuação organizada e ramificada, associada à facção Comando Vermelho e com liderança local atribuída a um suspeito conhecido pelo vulgo “Pixote”.



Ao todo, foram expedidos 23 mandados de prisão preventiva relacionados a crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em investigações que abrangem fatos ocorridos entre 2025 e 2026. Parte dos alvos já foi alcançada pelas forças de segurança, que confirmaram o cumprimento de oito mandados de prisão até o momento, sendo três prisões efetuadas diretamente em Unamar, com a captura de suspeitos apontados como integrantes do grupo, e outros cinco mandados cumpridos contra indivíduos que já se encontravam no sistema penitenciário estadual.



Entre os presos em Unamar estão suspeitos identificados como Matheus Jesus da Silva, conhecido como “Gordinho”, Renato da Silva Reis e Kaylani Barreto da Silva, apelidada de “Rapunzel”. Já entre os que estavam custodiados no sistema prisional estão Leandro da Silva Reis, o “Pixote”, apontado como liderança local, além de Pablo de Oliveira Siqueira, o “Escobar”, Carlos Eduardo Rocha Freire Barbosa, o “Cadu Playboy”, e Aldemir Pereira da Mota, conhecido como “Demizinho”.



As investigações também apontam a participação de indivíduos considerados de diferentes escalões dentro da estrutura criminosa, incluindo nomes com atuação regional na Região dos Lagos e outros vinculados a níveis superiores da facção. Todos foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no âmbito de ação penal.



A Polícia Civil e a Polícia Militar destacaram que a operação faz parte de um conjunto contínuo de ações voltadas ao enfrentamento do tráfico de drogas e à repressão ao crime organizado em Cabo Frio e região. Segundo as forças de segurança, o objetivo é desarticular a atuação de facções criminosas, ampliar a sensação de segurança da população e reduzir a criminalidade em áreas estratégicas do município. As investigações seguem em andamento para o cumprimento dos demais mandados judiciais expedidos.

