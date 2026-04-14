Imagens de câmeras de segurança mostram um homem se aproximando da moto e tentando ligá-la. - Reprodução/

Imagens de câmeras de segurança mostram um homem se aproximando da moto e tentando ligá-la.Reprodução/

Publicado 14/04/2026 16:45

Cabo Frio - Uma motocicleta foi furtada na noite desta segunda-feira (13), no Centro de Cabo Frio. O crime aconteceu na Avenida Nilo Peçanha, em frente ao Colégio Professora Ismar Gomes de Azevedo.



De acordo com o registro de ocorrência, o proprietário informou que estacionou o veículo por volta das 19h no local e, ao retornar cerca de duas horas depois, constatou que a motocicleta havia sido levada.



Imagens de câmeras de segurança mostram um homem se aproximando da moto e tentando ligá-la. Ele aguarda um momento em que não há circulação de pessoas na via para cometer o furto. O veículo é uma Honda XRE 300, de cor preta, ano 2009, com placa KYB-3921.



Segundo a vítima, a motocicleta não possuía seguro nem rastreador e apresentava como característica um banco na cor azul. Ainda conforme o relato, o proprietário não presenciou a ação e não soube identificar o autor. Após perceber o furto, ele realizou buscas nas proximidades, mas não localizou o veículo.



Informações compartilhadas em um grupo de aplicativo de mensagens indicam que o suspeito teria seguido em direção aos bairros Gamboa e Guriri. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio e será investigado.