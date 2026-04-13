Não há informações sobre a identificação do homem ou se o caso foi registrado na delegacia da região.Reprodução/
Imagens de câmeras de segurança de residências da região mostram o momento em que uma mulher caminhava com um cachorro quando foi abordada por um homem em uma motocicleta, que anunciou o roubo do celular.
De acordo com as imagens, a vítima reagiu gritando por socorro e correu em direção à sua residência, entrando pelo portão. Diante da reação, o suspeito deixou o local sem levar o aparelho.
Não há informações sobre a identificação do homem ou se o caso foi registrado na delegacia da região.
Moradores relatam preocupação com a segurança no bairro após o ocorrido.
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