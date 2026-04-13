Não há informações sobre a identificação do homem ou se o caso foi registrado na delegacia da região. - Reprodução/

Não há informações sobre a identificação do homem ou se o caso foi registrado na delegacia da região.Reprodução/

Publicado 13/04/2026 16:51

Cabo Frio - Uma tentativa de assalto foi registrada na tarde da última sexta-feira (10), no bairro do Peró, em Cabo Frio.



Imagens de câmeras de segurança de residências da região mostram o momento em que uma mulher caminhava com um cachorro quando foi abordada por um homem em uma motocicleta, que anunciou o roubo do celular.



De acordo com as imagens, a vítima reagiu gritando por socorro e correu em direção à sua residência, entrando pelo portão. Diante da reação, o suspeito deixou o local sem levar o aparelho.



Não há informações sobre a identificação do homem ou se o caso foi registrado na delegacia da região.



Moradores relatam preocupação com a segurança no bairro após o ocorrido.