Ao acessar a galeria do aparelho, ele encontrou vídeos contendo crimes graves envolvendo uma criança.Reprodução/
O caso veio à tona após um comprador adquirir um telefone celular usado. Ao acessar a galeria do aparelho, ele encontrou vídeos contendo crimes graves envolvendo uma criança. Ao assistir ao material, o homem reconheceu o vendedor do aparelho como sendo o próprio autor das imagens.
A denúncia foi levada imediatamente à Polícia Militar, que encaminhou o caso à 126ª DP. Após análise e trabalho do setor de inteligência, os agentes conseguiram identificar o suspeito e localizar sua residência.
Em ação conjunta, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram até o local e efetuaram a prisão. Durante as buscas, foram encontrados elementos que reforçam as evidências do crime, incluindo objetos compatíveis com os registrados nos vídeos.
Em depoimento, o suspeito confessou os crimes. Segundo a polícia, há indícios de que existam outros vídeos com o mesmo conteúdo, e as investigações continuam para identificar possíveis novas vítimas.
Para preservar a vítima, informações como nome e endereço foram omitidas.
A polícia reforça a importância da denúncia em casos de crimes contra crianças e adolescentes, destacando que o sigilo é garantido.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.