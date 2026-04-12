Ao acessar a galeria do aparelho, ele encontrou vídeos contendo crimes graves envolvendo uma criança. - Reprodução/

Ao acessar a galeria do aparelho, ele encontrou vídeos contendo crimes graves envolvendo uma criança.Reprodução/

Publicado 12/04/2026 19:31

Cabo Frio - Uma operação conjunta entre a Polícia Civil (126ª DP) e a Polícia Militar (25º BPM) resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de armazenar conteúdos de abuso sexual infantil, em Cabo Frio.



O caso veio à tona após um comprador adquirir um telefone celular usado. Ao acessar a galeria do aparelho, ele encontrou vídeos contendo crimes graves envolvendo uma criança. Ao assistir ao material, o homem reconheceu o vendedor do aparelho como sendo o próprio autor das imagens.



A denúncia foi levada imediatamente à Polícia Militar, que encaminhou o caso à 126ª DP. Após análise e trabalho do setor de inteligência, os agentes conseguiram identificar o suspeito e localizar sua residência.



Em ação conjunta, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram até o local e efetuaram a prisão. Durante as buscas, foram encontrados elementos que reforçam as evidências do crime, incluindo objetos compatíveis com os registrados nos vídeos.



Em depoimento, o suspeito confessou os crimes. Segundo a polícia, há indícios de que existam outros vídeos com o mesmo conteúdo, e as investigações continuam para identificar possíveis novas vítimas.



Para preservar a vítima, informações como nome e endereço foram omitidas.



A polícia reforça a importância da denúncia em casos de crimes contra crianças e adolescentes, destacando que o sigilo é garantido.