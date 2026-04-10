Dados recentes apontam que, em menos de dois meses, confrontos entre grupos rivais deixaram 37 pessoas baleadas, sendo dez mortas e 27 feridas. - Reprodução/

Dados recentes apontam que, em menos de dois meses, confrontos entre grupos rivais deixaram 37 pessoas baleadas, sendo dez mortas e 27 feridas.Reprodução/

Publicado 10/04/2026 14:00

Cabo Frio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou, nesta quinta-feira (9), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em cinco unidades prisionais do estado, como parte de uma investigação sobre a atuação do crime organizado em Armação dos Búzios e Cabo Frio.



A ação, denominada Operação Controle Remoto, foi conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Búzios com o objetivo de localizar celulares usados por lideranças criminosas para coordenar atividades ilícitas mesmo de dentro dos presídios.



Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos celulares, pen drives, cadernos de anotações e chips de operadoras. A iniciativa busca desarticular a cadeia de comando do tráfico de drogas na Região dos Lagos e reunir provas de que criminosos continuam atuando mesmo enquanto cumprem pena.



Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara das Garantias e cumpridos com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ e da Secretaria de Estado de Polícia Penal. As ações ocorreram nos presídios Gabriel Ferreira de Castilho, Alfredo Tranjan, João Carlos da Silva, na Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha e no Presídio Tiago Teles de Castro Domingues.



A operação faz parte de uma investigação que apura o aumento de homicídios e tentativas de homicídio em cidades da região, como Búzios e Cabo Frio. Segundo o MPRJ, a escalada da violência está relacionada à disputa entre facções criminosas, com destaque para a tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho.



Dados recentes apontam que, em menos de dois meses, confrontos entre grupos rivais deixaram 37 pessoas baleadas, sendo dez mortas e 27 feridas.



De acordo com a Promotoria, além do tráfico de drogas, a facção busca ampliar lucros com o controle de serviços como distribuição de gás, internet e transporte em comunidades da região. Relatórios do 25º BPM indicam ainda que lideranças, mesmo presas, continuam influenciando ações criminosas por meio de comunicação remota, especialmente com o uso de celulares, que são o foco central das investigações.