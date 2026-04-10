Obras contemporâneas ganham espaço em mostra aberta ao público no município. - Reprodução/

Obras contemporâneas ganham espaço em mostra aberta ao público no município.Reprodução/

Publicado 10/04/2026 14:17

Cabo Frio - O Palácio das Águias, em Cabo Frio, abre nesta sexta-feira (10), às 19h, a exposição “Da cor à forma em expressão”, do artista Roberto Pessôa. A mostra ficará em cartaz até o dia 2 de maio.



A visitação será aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e feriados, das 13h às 17h.



Com 22 obras, sendo 18 telas e quatro esculturas, a exposição propõe uma reflexão sobre a relação entre cor e forma, abordando desde a policromia até a ausência de cor. Natural de Petrópolis, o artista reúne cerca de 30 anos de carreira, com participações em exposições individuais e coletivas.



Com foco no abstracionismo, as obras destacam o uso da geometria como elemento predominante. Segundo o autor, as composições buscam equilibrar raciocínio e liberdade criativa, por meio da sobreposição de cores e elementos que criam movimento a partir de formas sólidas.



SERVIÇO:



Exposição “Da cor à forma em expressão”



Abertura oficial: sexta-feira, 10 de abril de 2026



Horário: 19h



Local: Palácio das Águias – Rua Érico Coelho, Centro (Ao lado do banco Itaú)



Horário de visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h



Feriados e sábados: 13h às 17h