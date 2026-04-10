Obras contemporâneas ganham espaço em mostra aberta ao público no município.Reprodução/
A visitação será aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e feriados, das 13h às 17h.
Com 22 obras, sendo 18 telas e quatro esculturas, a exposição propõe uma reflexão sobre a relação entre cor e forma, abordando desde a policromia até a ausência de cor. Natural de Petrópolis, o artista reúne cerca de 30 anos de carreira, com participações em exposições individuais e coletivas.
Com foco no abstracionismo, as obras destacam o uso da geometria como elemento predominante. Segundo o autor, as composições buscam equilibrar raciocínio e liberdade criativa, por meio da sobreposição de cores e elementos que criam movimento a partir de formas sólidas.
SERVIÇO:
Exposição “Da cor à forma em expressão”
Abertura oficial: sexta-feira, 10 de abril de 2026
Horário: 19h
Local: Palácio das Águias – Rua Érico Coelho, Centro (Ao lado do banco Itaú)
Horário de visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h
Feriados e sábados: 13h às 17h
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