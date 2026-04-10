A Polícia Militar informou que não houve confronto armado durante a operação, sem registro de disparos por parte dos agentes ou dos suspeitos. - Reprodução/

A Polícia Militar informou que não houve confronto armado durante a operação, sem registro de disparos por parte dos agentes ou dos suspeitos.Reprodução/

Publicado 10/04/2026 15:19

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Militar realizada na tarde de quinta-feira (9) terminou com a prisão de um homem acusado de associação para o tráfico de drogas em Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A ação ocorreu por volta das 17h25, na Rua das Raposas.



De acordo com informações da ocorrência, equipes foram acionadas após denúncias de que um grupo estaria atuando na venda de entorpecentes na região. Diante da informação, o comando da operação foi comunicado e houve o apoio de outra equipe policial para realização de cerco no local.



Durante a ação, os policiais conseguiram deter um suspeito identificado pelas iniciais S.J.B.D.S., de 34 anos. Com ele, foi encontrado um rádio transmissor modelo Baofeng UV-5R, equipamento frequentemente utilizado para comunicação entre integrantes de atividades ilícitas.



Ainda segundo a ocorrência, o homem teria admitido atuar como “olheiro” do tráfico, função responsável por monitorar a movimentação na área e alertar outros envolvidos.



A Polícia Militar informou que não houve confronto armado durante a operação, sem registro de disparos por parte dos agentes ou dos suspeitos.



O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde a ocorrência foi registrada sob o R.O. nº 126-04373/2026. Após análise da autoridade policial, ele permaneceu preso.