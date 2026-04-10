A Polícia Militar informou que não houve confronto armado durante a operação, sem registro de disparos por parte dos agentes ou dos suspeitos.Reprodução/
De acordo com informações da ocorrência, equipes foram acionadas após denúncias de que um grupo estaria atuando na venda de entorpecentes na região. Diante da informação, o comando da operação foi comunicado e houve o apoio de outra equipe policial para realização de cerco no local.
Durante a ação, os policiais conseguiram deter um suspeito identificado pelas iniciais S.J.B.D.S., de 34 anos. Com ele, foi encontrado um rádio transmissor modelo Baofeng UV-5R, equipamento frequentemente utilizado para comunicação entre integrantes de atividades ilícitas.
Ainda segundo a ocorrência, o homem teria admitido atuar como “olheiro” do tráfico, função responsável por monitorar a movimentação na área e alertar outros envolvidos.
A Polícia Militar informou que não houve confronto armado durante a operação, sem registro de disparos por parte dos agentes ou dos suspeitos.
O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde a ocorrência foi registrada sob o R.O. nº 126-04373/2026. Após análise da autoridade policial, ele permaneceu preso.
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