O atendimento contou com apoio do Corpo de Bombeiros, e a vítima foi retirada do carro sem ferimentos graves, apesar do grande susto. - Reprodução/

O atendimento contou com apoio do Corpo de Bombeiros, e a vítima foi retirada do carro sem ferimentos graves, apesar do grande susto.Reprodução/

Publicado 10/04/2026 15:11

Cabo Frio - Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira (10) nas proximidades da Rodoviária de Cabo Frio, envolvendo um ônibus e um carro de passeio.



A colisão provocou forte impacto na parte frontal do automóvel, que ficou bastante danificado e permanece no local sob acompanhamento da Guarda Municipal.



Uma mulher que estava no veículo precisou de resgate. Segundo informações da GCM, o atendimento contou com apoio do Corpo de Bombeiros, e a vítima foi retirada do carro sem ferimentos graves, apesar do grande susto.



As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas. O trecho onde ocorreu a colisão é de intenso fluxo de veículos, o que reforça a necessidade de atenção redobrada dos motoristas e respeito à sinalização semafórica.



Apesar da gravidade do impacto e dos danos materiais, não houve registro de ferimentos graves, evitando que a ocorrência tivesse consequências mais sérias.

