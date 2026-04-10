O atendimento contou com apoio do Corpo de Bombeiros, e a vítima foi retirada do carro sem ferimentos graves, apesar do grande susto.Reprodução/
A colisão provocou forte impacto na parte frontal do automóvel, que ficou bastante danificado e permanece no local sob acompanhamento da Guarda Municipal.
Uma mulher que estava no veículo precisou de resgate. Segundo informações da GCM, o atendimento contou com apoio do Corpo de Bombeiros, e a vítima foi retirada do carro sem ferimentos graves, apesar do grande susto.
As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas. O trecho onde ocorreu a colisão é de intenso fluxo de veículos, o que reforça a necessidade de atenção redobrada dos motoristas e respeito à sinalização semafórica.
Apesar da gravidade do impacto e dos danos materiais, não houve registro de ferimentos graves, evitando que a ocorrência tivesse consequências mais sérias.
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