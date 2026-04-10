Aos cinco anos, escreveu um livro sobre educação domiciliar, durante o período da pandemia. - Reprodução/ RCFM

Aos cinco anos, escreveu um livro sobre educação domiciliar, durante o período da pandemia.Reprodução/ RCFM

Publicado 10/04/2026 15:03

Cabo Frio - Álvaro Melo, conhecido como Alvinho, de 10 anos, tem chamado atenção pela trajetória ligada à educação e à tecnologia desde cedo. Nascido e criado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, ele é considerado uma criança com altas habilidades e passou a morar recentemente em Cabo Frio, após a mudança com a família.



Durante a passagem pelo município, Alvinho também concedeu entrevista à rádio RCFM, onde falou sobre suas experiências, aprendizados e planos para o futuro.

Segundo ele, o interesse pelos estudos começou ainda na infância. Aos cinco anos, escreveu um livro sobre educação domiciliar, durante o período da pandemia.



Aos sete, concluiu um curso de programação associado à Universidade Harvard, participou de uma palestra na UFF e desenvolveu uma proposta legislativa voltada ao direito de crianças com altas habilidades, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



Alvinho também produziu um documentário sobre educação, que ficou entre os 15 finalistas de um festival internacional realizado na França, o Megacity Short. Ele ainda relata ter recebido a Medalha Pedro Ernesto, concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em reconhecimento a atividades na área educacional. O menino também mencionou participação em um evento com o presidente da República, onde apresentou uma proposta de escola para o estado do Rio de Janeiro.



Na área acadêmica, ele afirma atuar como monitor na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e ministrar aulas de robótica para estudantes do ensino médio, incluindo alunos de um colégio ligado à área da aeronáutica. O interesse pela tecnologia, segundo ele, começou de forma autodidata, incluindo o aprendizado da língua inglesa.



A mudança para Cabo Frio, de acordo com a família, ocorreu em busca de recomeço. Segundo a mãe, Priscila, Alvinho conseguiu uma bolsa de estudos na Legacy School, onde já iniciou as atividades. Eles foram acolhidos pela Prefeitura e ficaram hospedados na Casa de Passagem por cerca de duas semanas. A família informou que já recebeu encaminhamentos para oportunidades de trabalho e moradia no município.



Durante a visita, Alvinho também foi recebido pela secretária municipal de Assistência Social, que o convidou, de forma simbólica, a se tornar cidadão cabofriense — convite que foi aceito. Segundo Alvinho, o objetivo agora é seguir na área de tecnologia, com foco no desenvolvimento de robôs.