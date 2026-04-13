A dupla foi alcançada a poucos metros da margem e acabou se rendendo, sendo detida pelos policiais. - Reprodução

A dupla foi alcançada a poucos metros da margem e acabou se rendendo, sendo detida pelos policiais.Reprodução

Publicado 13/04/2026 14:57

Cabo Frio - Dois homens foram detidos na noite deste sábado (11) durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A ocorrência foi na Rua Nossa Senhora das Graças, local conhecido por haver ponto de tráfico de drogas.



De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do PATAMO da 8ª Cia realizavam patrulhamento na região quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles estava com um rádio transmissor em mãos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mangue.



Durante a tentativa de fuga, um dos homens chegou a levar a mão à cintura, simulando estar armado. A dupla foi alcançada a poucos metros da margem e acabou se rendendo, sendo detida pelos policiais.



Na abordagem, um dos suspeitos confessou que atuava como “olheiro” do tráfico de drogas na localidade, função pela qual recebia cerca de R$ 500 por semana. Segundo ele, o outro envolvido também teria participação no esquema criminoso e estaria sendo rendido no momento da ação.



Com os suspeitos, os agentes apreenderam um rádio transmissor e dois aparelhos celulares, possivelmente utilizados para comunicação e monitoramento da movimentação policial.



Os dois foram encaminhados à 126ª DP, onde a ocorrência foi registrada como associação para o tráfico de drogas. Até o fim do registro, ambos permaneciam detidos.

