Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. - Reprodução/

Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal.Reprodução/

Publicado 13/04/2026 16:10

Cabo Frio - Um homem foragido da Justiça foi preso neste sábado (11), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão aconteceu na Avenida da Paz, durante patrulhamento de rotina do Setor B da Polícia Militar em uma área conhecida pela atuação do tráfico de drogas.



Os agentes tiveram a atenção voltada para dois indivíduos que trafegavam de bicicleta e entraram em uma via alternativa ao perceberem a presença da viatura. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal.



No entanto, após consulta no sistema da Polícia Militar, com uso de reconhecimento facial, foi constatado que um dos abordados possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo estado de São Paulo, pelo crime de tráfico de drogas.



Após a confirmação da ordem judicial, o homem foi conduzido à 126ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.