Alteração viária exige atenção redobrada de quem circula pela Passagem.Reprodução/

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Renata Cristiane
Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio iniciou a instalação de sinalização vertical no entorno do Largo de São Benedito, no bairro da Passagem. A medida é necessária para a implantação da mão invertida em duas vias importantes da região: a Rua Maestro Clodomiro Guimarães e a Avenida Almirante Barroso.

A alteração está prevista no Decreto Municipal nº 7.669, de 30 de outubro de 2025, que dispõe sobre o ordenamento urbano, controle do uso do solo, poluição sonora e fluxo viário do Polo Gastronômico da Passagem.

A iniciativa tem como objetivo organizar o tráfego de veículos, melhorar a mobilidade urbana e adequar a circulação à nova configuração viária, acompanhando o aumento no fluxo de frequentadores do polo gastronômico.

A orientação é para que motoristas redobrem a atenção à nova sinalização ao trafegar pela região.
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Intervenção acompanha crescimento do movimento no polo gastronômico. - Reprodução/
Equipes atuam na implantação de placas de trânsito na região histórica. - Reprodução/
Medida busca organizar circulação em área de grande fluxo de visitantes. - Reprodução/
Alteração viária exige atenção redobrada de quem circula pela Passagem. - Reprodução/