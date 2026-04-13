Alteração viária exige atenção redobrada de quem circula pela Passagem.Reprodução/
A alteração está prevista no Decreto Municipal nº 7.669, de 30 de outubro de 2025, que dispõe sobre o ordenamento urbano, controle do uso do solo, poluição sonora e fluxo viário do Polo Gastronômico da Passagem.
A iniciativa tem como objetivo organizar o tráfego de veículos, melhorar a mobilidade urbana e adequar a circulação à nova configuração viária, acompanhando o aumento no fluxo de frequentadores do polo gastronômico.
A orientação é para que motoristas redobrem a atenção à nova sinalização ao trafegar pela região.
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