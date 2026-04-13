De acordo com relatos de moradores, o condutor perdeu o controle da direção, colidiu contra estruturas na via e acabou capotando o carro. - Reprodução/

De acordo com relatos de moradores, o condutor perdeu o controle da direção, colidiu contra estruturas na via e acabou capotando o carro.Reprodução/

Publicado 13/04/2026 16:39

Cabo Frio - Um motorista, suspeito de estar embriagado, capotou o próprio veículo após provocar um acidente no bairro Braga, em Cabo Frio.



De acordo com relatos de moradores, o condutor perdeu o controle da direção, colidiu contra estruturas na via e acabou capotando o carro. Apesar do impacto, não houve envolvimento direto de outros veículos.



Testemunhas afirmam que o homem apresentava sinais de embriaguez e teria se identificado como médico no local. Após o acidente, o veículo foi retirado com auxílio de um reboque, e o motorista deixou a área sem ser abordado por agentes de fiscalização.



O caso gerou revolta entre moradores da região, que questionaram a ausência de fiscalização e a falta de responsabilização.



Até o momento, não há informações sobre registro da ocorrência ou atuação das autoridades no caso.



