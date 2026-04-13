Os acusados foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia, onde um deles foi autuado por posse de arma de fogo de uso restrito.Reprodução/
A ocorrência foi registrada por volta das 8h, na Rua 07, após informações do Serviço Reservado do 25º BPM indicarem que suspeitos ligados ao tráfico da localidade conhecida como Sinagoga estariam escondidos em um imóvel, armazenando armas e entorpecentes. Equipes montaram um cerco no local.
Durante a ação, um dos envolvidos percebeu a presença policial e alertou os demais. Em seguida, os suspeitos arremessaram uma arma de fogo e celulares pelos fundos da residência, sendo o material recuperado por agentes do serviço reservado. Os três homens foram abordados e detidos.
No imóvel, os policiais encontraram uma pistola calibre .45, modelo 1911 da marca IMBEL, com numeração suprimida, além de cinco munições, um carregador, dois celulares, dois rádios transmissores e uma balança de precisão.
Os acusados foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia, onde um deles foi autuado por posse de arma de fogo de uso restrito, enquanto os outros dois responderam por associação para o tráfico. Todos permaneceram presos.
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