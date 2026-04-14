O motociclista sofreu ferimentos, mas não há informações detalhadas sobre o estado de saúde. - Reprodução/

O motociclista sofreu ferimentos, mas não há informações detalhadas sobre o estado de saúde.Reprodução/

Publicado 14/04/2026 15:13

Cabo Frio - Um motociclista denunciou as condições da Rodovia Amaral Peixoto após sofrer um acidente na noite da última sexta-feira (10), no trecho entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.



De acordo com o relato, ele seguia pela via no sentido São Pedro da Aldeia quando foi surpreendido por um buraco na pista. A baixa visibilidade, causada pela falta de iluminação adequada, teria contribuído para o impacto. Com a colisão, o motociclista perdeu o controle da direção e chegou a capotar três vezes com a moto.



Apesar da gravidade da situação, ele destacou que o acidente poderia ter tido consequências ainda mais sérias caso houvesse outros veículos logo atrás no momento da queda. O motociclista sofreu ferimentos, mas não há informações detalhadas sobre o estado de saúde.



Ainda segundo a vítima, problemas como buracos na pista e a escuridão ao longo da rodovia têm provocado recorrentes acidentes no trecho, levantando preocupações sobre a segurança de quem trafega pelo local.



O Portal RC24h entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para solicitar um posicionamento sobre as condições da via e possíveis medidas de manutenção. O DER informou que está realizando a expansão e a manutenção da rede de iluminação pública na RJ-106.



As intervenções contemplam mais de 27 quilômetros de extensão, incluindo o trecho entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, reforçando a segurança e a visibilidade ao longo da rodovia. Equipes técnicas vão realizar uma vistoria no trecho para programar os serviços de manutenção.