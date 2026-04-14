Os materiais furtados foram vendidos a um indivíduo que atua na coleta de recicláveis durante a noite na cidade.Reprodução/
Elemento é preso em flagrante por furto a comércio no Braga, em Cabo Frio
Ação da Polícia Militar foi desencadeada após denúncia de furto e análise de imagens de segurança
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Tentativa de invasão é registrada em residência no Parque Central, Cabo Frio
Morador relata que portão foi danificado durante a madrugada após ação de suspeito
Acidente expõe risco por baixa visibilidade entre Cabo Frio e São Pedro
Denúncia aponta riscos constantes no trecho após queda envolvendo motocicleta
Tentativa de assalto é registrada por câmeras de segurança no Peró, em Cabo Frio
Vítima reage, pede socorro e suspeito foge sem levar o celular
Motorista supostamente embriagado capota carro após acidente em Cabo Frio
Condutor teria perdido o controle da direção, atingido estruturas na via e deixado o local sem abordagem policial
Elemento é preso com arma durante operação em segundo distrito de Cabo Frio
Cerco policial também levou à apreensão de munições, rádios transmissores e balança de precisão; outra ocorrência na região terminou com prisão por tráfico
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