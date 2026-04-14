Os materiais furtados foram vendidos a um indivíduo que atua na coleta de recicláveis durante a noite na cidade. - Reprodução/

Os materiais furtados foram vendidos a um indivíduo que atua na coleta de recicláveis durante a noite na cidade.Reprodução/

Publicado 14/04/2026 16:02

Cabo Frio - Na manhã desta segunda-feira (13), um homem de 31 anos foi preso em flagrante suspeito de furtar um estabelecimento comercial localizado na Avenida Teixeira e Souza, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 11h20.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava patrulhamento ostensivo na região central, seguindo diretrizes do 25º BPM para coibir crimes de roubo e furto, quando foi acionada para verificar um furto no estabelecimento “Mercadão da Construção”, situado no bairro Braga.

No local, o responsável pelo comércio informou que portões de alumínio, utilizados na proteção de marcadores de energia elétrica, haviam sido furtados. Imagens do sistema de monitoramento foram apresentadas aos policiais, permitindo a identificação das características do suspeito.

Com base nas informações, os agentes iniciaram buscas nas proximidades e conseguiram localizar um homem com características semelhantes às registradas nas imagens. Durante a abordagem, o suspeito confessou espontaneamente a autoria dos furtos, relatando ainda ter cometido crimes semelhantes em outros estabelecimentos da região, incluindo um comércio em frente ao Mercado Extra, também no Braga, e outro nas proximidades da rodoviária.

Segundo o relato, os materiais furtados foram vendidos a um indivíduo que atua na coleta de recicláveis durante a noite na cidade.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de furto qualificado, conforme o artigo 155, §4º, do Código Penal.

Ainda segundo a polícia, o acusado possui diversas anotações criminais pelo mesmo tipo de delito, com registros nas regiões de São Gonçalo e Cabo Frio.

Durante a ação, foi apreendida uma chave de fenda, que pode ter sido utilizada na prática do crime.