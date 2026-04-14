Por volta das 00h10, um criminoso tentou arrombar o portão da residência com o objetivo de acessar o imóvel. - Reprodução/

Por volta das 00h10, um criminoso tentou arrombar o portão da residência com o objetivo de acessar o imóvel.Reprodução/

Publicado 14/04/2026 15:22

Cabo Frio - Um morador denunciou uma tentativa de invasão ocorrida na madrugada deste domingo (12), na Rua Roberto Silveira, no bairro Parque Central, em Cabo Frio.



De acordo com o relato, por volta das 00h10, um criminoso tentou arrombar o portão da residência com o objetivo de acessar o imóvel. A ação, no entanto, não foi concluída.



Sem conseguir entrar no local, o suspeito acabou danificando o portão antes de deixar a área. Não há informações sobre a identificação do autor ou se o caso foi registrado em delegacia.



Moradores da região relatam preocupação com a segurança no bairro e cobram medidas para coibir esse tipo de ocorrência.

