Por volta das 00h10, um criminoso tentou arrombar o portão da residência com o objetivo de acessar o imóvel.Reprodução/
De acordo com o relato, por volta das 00h10, um criminoso tentou arrombar o portão da residência com o objetivo de acessar o imóvel. A ação, no entanto, não foi concluída.
Sem conseguir entrar no local, o suspeito acabou danificando o portão antes de deixar a área. Não há informações sobre a identificação do autor ou se o caso foi registrado em delegacia.
Moradores da região relatam preocupação com a segurança no bairro e cobram medidas para coibir esse tipo de ocorrência.
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