Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento e retira duas caixas fechadas contendo ventiladores. - Reprodução/ Cabo Frio em Foco

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento e retira duas caixas fechadas contendo ventiladores.Reprodução/ Cabo Frio em Foco

Publicado 16/04/2026 15:15

Cabo Frio - Um homem foi flagrado furtando dois ventiladores em uma loja no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, nesta terça-feira (14).



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento e retira duas caixas fechadas contendo ventiladores. Na sequência, ele deixa o local sem ser abordado.



Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do suspeito. O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais.