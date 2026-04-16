Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento e retira duas caixas fechadas contendo ventiladores.Reprodução/ Cabo Frio em Foco
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento e retira duas caixas fechadas contendo ventiladores. Na sequência, ele deixa o local sem ser abordado.
Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do suspeito. O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais.
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