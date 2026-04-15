A atuação da companhia está concentrada na remoção dos resíduos e na limpeza da área. - Reprodução/

A atuação da companhia está concentrada na remoção dos resíduos e na limpeza da área.Reprodução/

Publicado 15/04/2026 17:29

Cabo Frio - Equipes municipais deram continuidade, nesta terça-feira (14), à retirada de resíduos em um imóvel localizado na Reserva do Peró, em Cabo Frio, após denúncias de acúmulo excessivo de lixo no local.



De acordo com a fiscal ambiental Marcela Santana, a ocorrência teve início após moradores do bairro solicitarem intervenção devido à grande quantidade de resíduos acumulados na residência. Segundo ela, o volume encontrado surpreendeu as equipes.



Ainda conforme a fiscal, uma das construções precisou ser demolida após avaliação da Defesa Civil, que identificou risco estrutural. A segunda edificação também apresenta comprometimento, com parte da estrutura sustentada por resíduos. A permanência do imóvel dependerá da retirada do material acumulado e de nova avaliação técnica, considerando também os danos causados pelo chorume.



A gerente de departamento da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), Elisângela Carvalho, informou que os trabalhos tiveram início na semana passada, quando o lixo já ocupava parte da via pública. Nesta etapa, foi iniciada a demolição para permitir o acesso ao interior do terreno e à área nos fundos.



Somente nesta terça-feira (14), cerca de 20 toneladas de resíduos foram retiradas. A estimativa é de que ainda haja aproximadamente 50 toneladas no local. A previsão é que a limpeza seja concluída em até três dias.



Segundo Elisângela, a família que residia no imóvel foi atendida pelas secretarias responsáveis. A atuação da companhia está concentrada na remoção dos resíduos e na limpeza da área.



Durante a operação, máquinas foram utilizadas para acesso aos cômodos mais comprometidos, permitindo o avanço da retirada do material acumulado em diferentes partes da propriedade.



Este é o segundo caso registrado no município em menos de 20 dias. A ação anterior ocorreu no bairro Jardim Esperança, no dia 25 de março, também após denúncia, quando uma residência apresentou acúmulo extremo de resíduos e também demandou uma grande operação integrada das equipes municipais.

