A atuação da companhia está concentrada na remoção dos resíduos e na limpeza da área.Reprodução/
De acordo com a fiscal ambiental Marcela Santana, a ocorrência teve início após moradores do bairro solicitarem intervenção devido à grande quantidade de resíduos acumulados na residência. Segundo ela, o volume encontrado surpreendeu as equipes.
Ainda conforme a fiscal, uma das construções precisou ser demolida após avaliação da Defesa Civil, que identificou risco estrutural. A segunda edificação também apresenta comprometimento, com parte da estrutura sustentada por resíduos. A permanência do imóvel dependerá da retirada do material acumulado e de nova avaliação técnica, considerando também os danos causados pelo chorume.
A gerente de departamento da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), Elisângela Carvalho, informou que os trabalhos tiveram início na semana passada, quando o lixo já ocupava parte da via pública. Nesta etapa, foi iniciada a demolição para permitir o acesso ao interior do terreno e à área nos fundos.
Somente nesta terça-feira (14), cerca de 20 toneladas de resíduos foram retiradas. A estimativa é de que ainda haja aproximadamente 50 toneladas no local. A previsão é que a limpeza seja concluída em até três dias.
Segundo Elisângela, a família que residia no imóvel foi atendida pelas secretarias responsáveis. A atuação da companhia está concentrada na remoção dos resíduos e na limpeza da área.
Durante a operação, máquinas foram utilizadas para acesso aos cômodos mais comprometidos, permitindo o avanço da retirada do material acumulado em diferentes partes da propriedade.
Este é o segundo caso registrado no município em menos de 20 dias. A ação anterior ocorreu no bairro Jardim Esperança, no dia 25 de março, também após denúncia, quando uma residência apresentou acúmulo extremo de resíduos e também demandou uma grande operação integrada das equipes municipais.
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