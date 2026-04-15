No automóvel estavam o motorista e um passageiro, ambos com passagens pela polícia. - Reprodução/

No automóvel estavam o motorista e um passageiro, ambos com passagens pela polícia.Reprodução/

Publicado 15/04/2026 18:11

Cabo Frio - Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) resultou na prisão de dois homens na noite de segunda-feira (13), na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo.



Segundo as investigações, a dupla saiu do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, com destino à Região dos Lagos, onde pretendia cometer um roubo a uma casa de câmbio em Cabo Frio.



A abordagem ocorreu após informações repassadas pela 18ª Delegacia de Polícia. Equipes da PRF interceptaram o veículo suspeito no km 308 da rodovia. Durante a fiscalização, foi constatado que o carro era clonado e possuía registro de roubo ativo há cinco dias.



No automóvel estavam o motorista e um passageiro, ambos com passagens pela polícia. Durante a abordagem, eles confessaram o plano criminoso e informaram que buscariam armas com um terceiro envolvido, conhecido como “Gordinho”, nas proximidades do local onde o assalto seria executado em Cabo Frio. No entanto, por motivos não esclarecidos, a ação foi cancelada e a dupla retornava ao Rio no momento da prisão.



Ainda de acordo com a polícia, contra o condutor, conhecido como “Samurai”, havia um mandado de prisão em aberto por roubo. Já o passageiro, apelidado de “Parazão”, possuía três mandados, sendo dois por roubo e um por tráfico de drogas. Ambos também irão responder por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.