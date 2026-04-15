Os policiais foram acionados e conduziram o homem até a delegacia, onde o caso foi registrado. - Reprodução/ Talk Show dos Lagos

Os policiais foram acionados e conduziram o homem até a delegacia, onde o caso foi registrado.Reprodução/ Talk Show dos Lagos

Publicado 15/04/2026 18:40

Cabo Frio - Um homem foi detido nesta terça-feira (14) após roubar uma farmácia localizada na Rua Olívia Lopes, nas proximidades da via principal do bairro Peró, em Cabo Frio.



De acordo com informações, o suspeito utilizava uma bicicleta azul no momento da ação. Após o crime, ele foi contido pelo próprio proprietário do estabelecimento, que conseguiu imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar.



Os policiais foram acionados e conduziram o homem até a delegacia, onde o caso foi registrado. Não há informações sobre o que foi levado durante o assalto.



Moradores da região relatam preocupação com a segurança no bairro, que, segundo eles, enfrenta aumento nos casos de criminalidade, especialmente fora do período de alta temporada. O Peró é uma área turística bastante visitada, o que, de acordo com relatos, também contribui para a sensação de insegurança.

