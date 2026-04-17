Ao perceber a aproximação da guarnição, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado logo em seguida. - Reprodução/

Ao perceber a aproximação da guarnição, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado logo em seguida.Reprodução/

Publicado 17/04/2026 15:07

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (16), em São Pedro da Aldeia, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com sinais de adulteração e registro de roubo.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h50, na Rua Mário Pereira de Souza, no bairro Balneário São Pedro II, durante patrulhamento de uma equipe de motopatrulha.

Segundo a Polícia Militar, os agentes identificaram uma motocicleta Honda Biz, de cor azul, sem placa de identificação. Ao perceber a aproximação da guarnição, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado logo em seguida.

Durante a abordagem, foi constatado que a numeração do chassi não correspondia à do motor, indicando adulteração dos sinais identificadores do veículo. Após consulta, os policiais verificaram que a motocicleta havia sido roubada em Cabo Frio, no ano de 2018.

O suspeito, identificado pelas iniciais L.F.R., foi encaminhado junto com o veículo para a 125ª Delegacia de Polícia. Na unidade, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A motocicleta foi apreendida e o acusado permaneceu à disposição da Justiça.