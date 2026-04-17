Ao perceber a aproximação da guarnição, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado logo em seguida.Reprodução/
Homem é preso em São Pedro da Aldeia com moto clonada roubada em Cabo Frio
Veículo sem placa foi identificado durante patrulhamento e apresentava adulteração nos sinais identificadores
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Cabo Frio reforça o chamado para vacinação contra a gripe
Imunização ao vírus Influenza em grupos prioritários e especiais prossegue em mais de 30 unidades da Atenção Básica
Cartórios de Cabo Frio adotam plataforma para reconhecimento de paternidade
Plataforma permite solicitação online de reconhecimento e investigação de paternidade e integra serviços digitais dos cartórios de registro civil
Cabo Frio autoriza indenização de R$ 450 mil pela Cabana do Pescador
Decisão oficial libera recursos do Fundo de Turismo e avança na criação de espaço cultural em área histórica
Operação Contenção prende suspeitos e cumpre mandados em Tamoios, Cabo Frio
Entre os presos em Unamar estão suspeitos identificados como Matheus Jesus da Silva, conhecido como "Gordinho", Renato da Silva Reis e Kaylani Barreto da Silva, apelidada de "Rapunzel"
Câmeras registram homem levando produtos de loja em Cabo Frio
Furto de ventiladores; indivíduo age rapidamente e deixa o local sem levantar suspeitas imediatas
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