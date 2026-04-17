Diante da denúncia, os agentes iniciaram buscas na região e levantaram informações sobre possíveis locais onde o homem poderia ser encontrado.Reprodução/
A ocorrência foi registrada por volta das 8h, no bairro Jardim Flamboyant, após a vítima, de aproximadamente 30 anos, acionar a equipe e informar que o suspeito, com quem teve um relacionamento, estava circulando nas proximidades de sua casa.
Diante da denúncia, os agentes iniciaram buscas na região e levantaram informações sobre possíveis locais onde o homem poderia ser encontrado. Durante as diligências, ele foi localizado nos fundos do prédio onde a vítima mora, em um ponto utilizado por ela para entrada e saída.
O suspeito estava próximo ao portão, com um veículo estacionado no local, quando foi abordado pela equipe. Ele foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva.
Segundo a vítima, já havia histórico de perseguições anteriores, o que contribuiu para a identificação do homem.
Após a prisão, o acusado foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia, onde o caso foi registrado na Central de Flagrantes. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
A Guarda Municipal orienta que, em casos de risco ou descumprimento de medida protetiva, a população acione imediatamente o telefone 153, que funciona 24 horas.
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