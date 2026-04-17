Diante da denúncia, os agentes iniciaram buscas na região e levantaram informações sobre possíveis locais onde o homem poderia ser encontrado. - Reprodução/

Diante da denúncia, os agentes iniciaram buscas na região e levantaram informações sobre possíveis locais onde o homem poderia ser encontrado.Reprodução/

Publicado 17/04/2026 15:15

Cabo Frio - Um homem foi preso na manhã de quarta-feira (15), em Cabo Frio, após descumprir uma medida protetiva e se aproximar da residência de uma mulher assistida pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal.



A ocorrência foi registrada por volta das 8h, no bairro Jardim Flamboyant, após a vítima, de aproximadamente 30 anos, acionar a equipe e informar que o suspeito, com quem teve um relacionamento, estava circulando nas proximidades de sua casa.



Diante da denúncia, os agentes iniciaram buscas na região e levantaram informações sobre possíveis locais onde o homem poderia ser encontrado. Durante as diligências, ele foi localizado nos fundos do prédio onde a vítima mora, em um ponto utilizado por ela para entrada e saída.



O suspeito estava próximo ao portão, com um veículo estacionado no local, quando foi abordado pela equipe. Ele foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva.



Segundo a vítima, já havia histórico de perseguições anteriores, o que contribuiu para a identificação do homem.



Após a prisão, o acusado foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia, onde o caso foi registrado na Central de Flagrantes. Ele permaneceu à disposição da Justiça.



A Guarda Municipal orienta que, em casos de risco ou descumprimento de medida protetiva, a população acione imediatamente o telefone 153, que funciona 24 horas.