Em feriados prolongados, o aumento do fluxo nas rodovias exige mais atenção dos motoristas.Reprodução/
ViaLagos estima mais de 296 mil veículos na RJ-124 durante feriado prolongado
Concessionária divulga projeção diária de fluxo e orientações para motoristas no período entre 17 e 27 de abril
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Homem é preso por descumprir medida protetiva e perseguir mulher em Cabo Frio
Suspeito foi localizado nos fundos do prédio da vítima, no Jardim Flamboyant, durante ação da Patrulha Maria da Penha
Homem é preso em São Pedro da Aldeia com moto clonada roubada em Cabo Frio
Veículo sem placa foi identificado durante patrulhamento e apresentava adulteração nos sinais identificadores
Cabo Frio reforça o chamado para vacinação contra a gripe
Imunização ao vírus Influenza em grupos prioritários e especiais prossegue em mais de 30 unidades da Atenção Básica
Cartórios de Cabo Frio adotam plataforma para reconhecimento de paternidade
Plataforma permite solicitação online de reconhecimento e investigação de paternidade e integra serviços digitais dos cartórios de registro civil
Cabo Frio autoriza indenização de R$ 450 mil pela Cabana do Pescador
Decisão oficial libera recursos do Fundo de Turismo e avança na criação de espaço cultural em área histórica
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