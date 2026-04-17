Em feriados prolongados, o aumento do fluxo nas rodovias exige mais atenção dos motoristas. - Reprodução/

Em feriados prolongados, o aumento do fluxo nas rodovias exige mais atenção dos motoristas.Reprodução/

Publicado 17/04/2026 16:49

Cabo Frio - A ViaLagos, uma empresa Motiva, estima que 296.254 veículos circulem pela RJ-124 durante o feriado de Tiradentes e São Jorge, entre os dias 17 e 27 de abril. A rodovia, principal ligação entre a capital e a Região dos Lagos, deve registrar aumento no volume de tráfego, especialmente nos dias de saída para o feriado e retorno à cidade do Rio de Janeiro.

A expectativa é de maior concentração de veículos na terça-feira (21) e no domingo (26), dias tradicionalmente marcados pelo deslocamento de ida e volta dos motoristas.

Confira a previsão diária de tráfego:

• 17/abr | Sex | 28.765

• 18/abr | Sab | 33.041

• 19/abr | Dom | 22.458

• 20/abr | Seg | 23.101

• 21/abr | Ter 34.823

• 22/abr | Qua | 23.148

• 23/abr | Qui | 29.650

• 24/abr | Sex | 21.444

• 25/abr | Sab | 20.035

• 26/abr | Dom | 36.515

• 27/abr | Seg | 23.273

“Em feriados prolongados, o aumento do fluxo nas rodovias exige mais atenção dos motoristas. Os cuidados com a segurança devem começar antes mesmo de pegar a estrada, antes de viajar, é importante realizar a revisão do veículo, verificando itens como freios, pneus e óleo. Durante o trajeto, é fundamental respeitar os limites de velocidade, usar o cinto de segurança, não usar o celular e manter distância segura dos demais veículos”, afirma Gláucia Guimarães, Gerente de Operações da ViaLagos.