Equipes recolheram materiais usados no acampamento improvisado - Reprodução/

Equipes recolheram materiais usados no acampamento improvisadoReprodução/

Publicado 20/04/2026 13:51

Cabo Frio - Uma ação da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, por meio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), desfez um acampamento irregular na tarde desta sexta-feira (17), no bairro Braga, em Cabo Frio.



A equipe foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e seguiu até a Rua João Antônio Rocha, nas proximidades da Rodovia General Bruno Martins. No local, não havia ninguém. Os agentes encontraram apenas uma estrutura improvisada, acompanhada de grande quantidade de resíduos.



Entre os materiais estavam papelão, garrafas plásticas, embalagens descartáveis, restos de alimentos, roupas, calçados e objetos pessoais, além de itens utilizados para abrigo, como lona.



Diante da situação, o CCO acionou o serviço de limpeza do município para a retirada do material e desobstrução da área.



A Secretaria de Segurança e Ordem Pública informa que ocupações irregulares e o descarte inadequado de resíduos em vias públicas estão sujeitos a medidas administrativas. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153.