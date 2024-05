População deve economizar água - Divulgação

Publicado 22/05/2024 17:40

Nesta quinta-feira (23), a concessionária Águas do Rio fará uma manutenção preventiva no ponto de captação da água bruta e, por isso, a Unidade de Tratamento Posto Pena será paralisada.

Durante a realização do serviço, previsto para ser executado das 8h às 15h, a operação poderá ter o abastecimento temporariamente reduzido. A previsão que o fornecimento de água tratada será normalizado, de forma gradativa, após a conclusão do trabalho.



A concessionária orienta moradores a adiarem atividades de alto consumo de água a normalização do abastecimento da região. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a empresa por ligação gratuita e mensagens via WhatsApp, através do 0800 195 0 195.