O complexo de lazer Palmerina Alves da Silva já está aberto ao público, prometendo ser um novo coração para a comunidade de Japuíba - Divulgação

Publicado 28/05/2024 12:26

Em um evento marcado pela participação de autoridades e moradores locais, a Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, em cooperação com o Governo do Estado, inaugurou na última quinta-feira o complexo de lazer e atividades Palmerina Alves da Silva, situado na comunidade do Vilage em Japuíba. A obra, que transformou uma área anteriormente abandonada e utilizada como depósito de lixo, agora serve como um vibrante espaço de interação social e prática esportiva.



A cerimônia de inauguração contou com a presença do Secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, do Prefeito Rafael Miranda, e de outras autoridades locais, que juntos celebraram a conclusão deste projeto de revitalização. Com um aporte financeiro superior a R$ 1,5 milhão, o novo espaço está equipado com uma área de lazer, instalações para atividades da terceira idade, e uma quadra poliesportiva, oferecendo uma infraestrutura completa para o entretenimento e bem-estar dos cidadãos.



“Este é um dia significativo para a comunidade de Japuíba e para todo o município de Cachoeiras de Macacu. Estamos entregando um espaço que, além de promover a saúde e o lazer, vai fortalecer os laços comunitários em nossa cidade”, afirmou o Prefeito Rafael Miranda durante o evento.



O projeto faz parte de uma série de investimentos em infraestrutura que a administração municipal vem realizando nos últimos anos, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos habitantes da região. A transformação da área do Vilage em um complexo de lazer é um exemplo palpável do compromisso do governo local em promover a inclusão e o desenvolvimento sustentável.



Moradores da região, como Iara, expressaram entusiasmo com a nova instalação. “Estávamos precisando de um lugar assim, que cuidasse do bem-estar da nossa comunidade. Agora temos um ponto de encontro para todas as idades,” comentou.



O complexo de lazer Palmerina Alves da Silva já está aberto ao público, prometendo ser um novo coração para a comunidade de Japuíba, onde lazer e vida comunitária caminham lado a lado. Com esta iniciativa, Cachoeiras de Macacu reafirma seu compromisso de construir um futuro mais promissor para seus cidadãos.