Além do reajuste para os carros de passeio, houve mudanças nos valores para outros tipos de veículos.Divulgação

Publicado 02/08/2024 12:12

Os novos valores do pedágio para a rodovia RJ-116 (Itaboraí – Nova Friburgo – Macuco) já estão em vigor desde esta quinta-feira (1º). O reajuste foi aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), em Sessão Regulatória realizada nesta terça-feira (30).

O Conselho Diretor decidiu homologar o reajuste anual de 5,81%. A concessionária Rota 116 fica autorizada a reajustar a tarifa dos atuais R$ 8,60 para R$ 9,10. A alteração dos valores estava prevista no contrato de concessão.

Segundo a Agetransp, o reajuste na RJ-116 é referente a uma cesta composta por índices do Custo Nacional da Construção Civil, de Reajustamento de Obras Rodoviárias e pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no período compreendido entre os meses de junho de 2023 e junho de 2024.

O trecho da RJ-116 é composto por quatro praças de pedágio localizadas nos seguintes quilômetros: 1,9 em Itaboraí; 48,8 em Cachoeiras de Macacu; 90,4 Nova Friburgo e em Cordeiro. Além do reajuste para os carros de passeio, houve mudanças nos valores para outros tipos de veículos.



Para caminhões e ônibus de até dois eixos, a tarifa passou para R$ 18,20. Já veículos de três a seis eixos, o valor agora é de R$ 36,40; e acima de seis eixos, é cobrada a tarifa básica multiplicada pelo número de eixos do veículo.

Motocicletas não pagam pedágio. Mais informações no site da Rota 116 ou pelo 0800 2820 116.