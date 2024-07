Rafael Miranda e Dra Patrícia Coelho em busca da reeleição da chapa - Divulgação

Publicado 22/07/2024 11:42

Os Progressistas confirmaram, no último sábado, a candidatura de Rafael Miranda à reeleição para a prefeitura de Cachoeiras de Macacu. A convenção, realizada no CIEP 140 com quadra e arquibancadas totalmente lotadas, também oficializou a atual vice-prefeita, Dra. Patricia Coelho (MDB), como candidata a vice na chapa.



Diversos apoiadores e lideranças políticas estiveram presentes na convenção, destacando a força e a união em torno da candidatura de Rafael Miranda. A escolha de Dra. Patricia Coelho como vice reflete a busca por continuidade e estabilidade na administração municipal.



Discursos de apoio e a apresentação de propostas marcaram o evento, com ênfase na continuidade dos projetos da atual administração. As propostas focam no desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Cachoeiras de Macacu.



A confirmação da chapa Rafael Miranda e Dra. Patricia Coelho promete aquecer o cenário político local, à medida que outros partidos e pré-candidatos se mobilizam para as próximas eleições.