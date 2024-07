Unidade escolar na Castália de cara nova - Divulgação

Publicado 01/07/2024 12:12

Na manhã da última sexta-feira (28), foram entregues à população de Cachoeiras de Macacu as obras de reforma, climatização e ampliação da “Nova Escola” da Castália. Também aconteceu a inauguração do Ginásio Poliesportivo Gilcimar Gonçalves e da reforma da área de lazer, vestiário e campo de areia do bairro.

“Nós da equipe sabemos o que já passamos por aqui, nós tínhamos apenas um pedaço de chão para as crianças fazerem atividades físicas, pois tínhamos medo das crianças se machucarem, quantas vezes eu tive que sair com criança correndo de sala por que chovia dentro das salas, quantas vezes cobríamos os arquivos e equipamentos com qualquer coisa para não molhar. Eu estou aqui vão fazer 13 anos e a nossa escola não ficou linda, ela ficou maravilhosa. Nossos alunos merecem esse momento, isso é educação pública de qualidade, essa estrutura para a rede pública é admirável, muito obrigada” destacou a diretora Juliana Ayres.

A escola foi totalmente reformada, com troca de telhado, substituição do piso, colocação de janelas, grades e portas novas, pintura interna e externa, reforma da cozinha e instalação de utensílios novos, reforma do refeitório, reforma e climatização de todas as salas e salas administrativas, reforma de banheiros, instalação de biblioteca e sala tecnológica, instalação de parquinho infantil, dentre outras melhorias em toda a unidade escolar. A Prefeitura também construiu o Ginásio Poliesportivo Gilcimar Gonçalves coberto com arquibancada e instalação de piso moderno para amortecimento de impactos e reformou a Quadra de Areia e os espaços sociais como pracinha e vestiários.

O evento contou com a participação de moradores do bairro, professores, pais e alunos, familiares do homenageado, e representantes dos poderes executivo e legislativo.