Desenvolvido pelo Estadual do Ambiente (Inea), projeto foi inaugurado para celebrar o Dia da Mata AtlânticaAPA Macacu

Publicado 01/06/2024 18:28

Pessoas autistas poderão agora percorrer uma trilha sensorial para conhecer a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu (APA Macacu), no município de Cachoeiras de Macacu. No percurso, o piso é adaptado para que possam experimentar sensações ao passar por madeira, pedra e areia.



O projeto, desenvolvido pelo Estadual do Ambiente (Inea), foi inaugurado nesta semana, para celebrar o Dia da Mata Atlântica, comemorado em 28 de maio. Foi feito em parceria com o Projeto Guapiaçu, Instituto Ação Ambiental (ASA), prefeitura local e apoio da Petrobras. Nove famílias de crianças autistas participaram da inauguração, que contou também com a presença de autoridades locais.



A trilha recebeu o plantio de árvores frutíferas, onde os visitantes poderão saborear os frutos e sentir o cheiro de espécies aromáticas (lavanda, manjericão, capim limão, coentro e alfavaca), bem como a textura dos caules das árvores. Sinos que se movem com o vento foram instalados no percurso, que também conta com placas sinalizadoras e educativas sobre a flora e fauna da região.



Com 9.502 hectares de área, a APA da Bacia do Rio Macacu abrange partes dos municípios de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí e Guapimirim. Foi criada em dezembro de 2002, com o objetivo de proteger faixas marginais na bacia do rio Macacu, que é o maior contribuinte da Baía de Guanabara.



“Essa iniciativa só foi possível graças a uma força-tarefa dos guarda-parques do Parque Estadual dos Três Picos, da APA Macacu e dos reflorestadores do Projeto Guapiaçu. Foram eles que instalaram todos os equipamentos”, disse Gabriela Vianna, Presidente da Ação Socioambiental responsável pelo projeto.



Visitas ao projeto devem ser agendadas

O atendimento para agendar as visitas é feito diretamente com o projeto Guapiaçu e a APA Macacu durante a semana, das 8h às 17h. O contato para agendamento é pelos e-mails: mario.conceicao@institutoasa.org (Mario Antônio) e usopublicoapamacacu@gmail.com (Amanda Silva).



Também é possível obter informações pelas redes sociais do Projeto no Instagram: @projetoguapiacu



O Parque da Cidade fica no Km 38 da RJ-116, local conhecido como “reta dos Ipês”, em Cachoeiras de Macacu. A trilha também é aberta ao público em geral, sem a necessidade de agendamento.