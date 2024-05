Decisão, que coincide com a proximidade de um feriado nacional, alegrou os servidores públicos - Divulgação

Publicado 29/05/2024 11:48

Em uma ação que agradou a muitos, a Prefeitura de Cachoeiras de Macacu anunciou nesta semana a antecipação do pagamento dos salários dos servidores públicos. A decisão, que coincide com a proximidade de um feriado nacional, promete não apenas alegrar os funcionários, mas também impulsionar significativamente a economia local.

Segundo a Prefeitura, o pagamento, que normalmente seria efetuado no último dia do mês, foi liberado com alguns dias de antecedência. "Nossa administração prioriza o bem-estar dos servidores. Sabemos que antecipar o salário antes do feriado é uma forma de valorizá-los, permitindo que planejem melhor seus gastos e lazer durante esse período", explicou Rafael Miranda, o prefeito de Cachoeiras de Macacu.

Os servidores, por sua vez, receberam a notícia com entusiasmo. "É muito bom saber que a Prefeitura se preocupa conosco. Com o salário já na conta, posso organizar minha vida", compartilhou Maria da Conceição, uma servidora municipal.

Além do impacto direto sobre os funcionários públicos, a antecipação dos salários tende a beneficiar também o comércio local. Eduardo, proprietário de um comércio local, já projeta um aumento nas vendas. "Feriados são sempre uma oportunidade de movimento extra, e com mais pessoas com dinheiro no bolso, esperamos um bom retorno", afirmou.

Esta não é a primeira vez que a Prefeitura de Cachoeiras de Macacu adota tal medida, que tem sido realizada durante toda a gestão atual.

A medida, além de fortalecer o sentimento de valorização e respeito pelos servidores, demonstra um manejo cuidadoso e estratégico da administração municipal em relação à economia da cidade. Com a circulação de mais dinheiro durante o feriado, espera-se não só um alívio financeiro para os servidores, mas também um vigor renovado no comércio local de Cachoeiras de Macacu.