Evento contou com a presença de autoridades locais, educadores e moradores da região - Divulgação

Evento contou com a presença de autoridades locais, educadores e moradores da regiãoDivulgação

Publicado 17/06/2024 18:23 | Atualizado 17/06/2024 18:26

Em uma manhã marcada por emoção e esperança, a comunidade do bairro da Ribeira testemunhou, no último sábado (08), o lançamento da pedra fundamental de uma nova escola de ensino fundamental, a primeira a ser construída no município em 25 anos. O evento, que contou com a presença de autoridades locais, educadores e moradores da região, simboliza um marco significativo para a educação e o futuro da região.



A cerimônia, realizada no terreno onde a escola será erguida, foi conduzida pelo prefeito de Cachoeiras de Macacu, Rafael Miranda, que destacou a importância do investimento em educação para o desenvolvimento do município. "Hoje, reafirmamos nosso compromisso com a educação e com o futuro das nossas crianças. Esta escola representa não apenas um prédio, mas um sonho coletivo de uma educação de qualidade para todos", afirmou o prefeito em seu discurso.



A nova escola, que será construída em conformidade com normas modernas de acessibilidade e sustentabilidade, atenderá cerca de 250 alunos do ensino fundamental, oferecendo uma infraestrutura completa com salas de aula, biblioteca, laboratórios de ciências e informática, quadra poliesportiva e áreas de convivência. O projeto conta com financiamento exclusivo do governo municipal.



O secretário de Educação, Prof. Osório Luiz, enfatizou a mudança que a nova instituição trará para a comunidade. "Há 25 anos, a última escola foi construída em Cachoeiras de Macacu, e desde então, a demanda apenas aumentou. Esta nova escola vem para suprir uma carência histórica e proporcionar um ambiente adequado para o aprendizado e desenvolvimento dos nossos alunos", destacou.



Para a moradora Maria das Graças, mãe de dois filhos em idade escolar, a construção da nova escola é um verdadeiro alívio. "Nós, pais, estamos muito felizes e aliviados. A nova escola significa menos tempo de deslocamento para outras regiões e mais segurança para nossos filhos. É um sonho que finalmente está se tornando realidade", disse emocionada.



A previsão de conclusão das obras é de 6 meses, e a expectativa é que a escola inicie suas atividades no início do ano letivo de 2025. A construção da nova escola no bairro da Ribeira marca, portanto, um novo capítulo na história da educação em Cachoeiras de Macacu, trazendo esperança e novas oportunidades para as futuras gerações.

Escola está sendo construída ao lado da Creche da Ribeira e será equipada com diversas instalações para atender às necessidades educacionais e administrativas Divulgação