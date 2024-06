Economia de Cachoeiras de Macacu se baseia principalmente na agricultura - Divulgação

Publicado 19/06/2024 09:38

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai destinar R$ 10 milhões em recursos do Fundo Especial do Legislativo para agricultores familiares, trabalhadores rurais e pequenos produtores rurais do município de Cachoeiras de Macacu atingidos pelas chuvas. Os recursos são provenientes do superávit financeiro de exercícios anteriores. O projeto de lei foi aprovado pelos deputados, na última quarta-feira (12), em discussão única. A matéria segue para sanção do governador Cláudio Castro (PL).

A região de Cachoeiras de Macacu foi fortemente castigada por tempestades que causaram inundações com interdição de estradas, queda de pontes, perda de áreas de lavouras e desalojamento de diversas famílias. A área total de lavouras atingidas chega a quase dois hectares. O município teve a situação de emergência reconhecida pelo Decreto 5.012/24.

"São cerca de 800 famílias atingidas e faremos essa doação à Secretaria de Agricultura, que é quem vai ter a responsabilidade de gerir esses recursos. Naturalmente, vamos acompanhar a execução deles de perto porque é um dinheiro que tem duas finalidades: garantir um auxílio emergencial aos trabalhadores impactados, alguns há meses sem conseguir produzir ou comer, e recuperar as áreas afetadas, com dragagens de rios e manutenção de estradas", explicou o deputado Flávio Serafini (PSol), autor original da proposta.