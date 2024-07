Antigo prédio estava abandonado há 12 anos - Natalia Mourao

Publicado 01/07/2024 12:21

O prédio do antigo Quintino Bocaiúva, prestes a completar 100 anos, que estava abandonado nos últimos 12 anos, ganhou no dia 22 de junho uma nova data de nascimento com a inauguração do Centro Cultural Quintino Bocaiúva.

O imóvel, que foi construído em 1927 em um terreno doado pelo Sr. Manoel Diz Martinez e abrigou diversos espaços públicos como escola, núcleo estadual, junta de serviço militar, biblioteca pública e secretaria de educação, a partir de agora contará e participará de novas histórias de Cachoeiras de Macacu.

A obra de recuperação do prédio, iniciada pela Prefeitura em meados de 2021, foi concluída com a entrega de um espaço confortável composto por biblioteca, jardim, sala de reuniões, auditório, salas de exposição e área de convivência. Localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 146, no Centro, o Centro Cultural funcionará de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas.

A inauguração contou com apresentações de música e a presença de ex-professores, ex-alunos, diversos representantes da sociedade, dos poderes executivo e legislativo do município.

Centro Cultural funciona de segunda a sexta, das 10h às 16h Natalia Mourao