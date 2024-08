Denúncia anônima mencionava possível caça ilegal de animais - Reprodução Site Disque Denúncia

Publicado 08/08/2024 10:21 | Atualizado 08/08/2024 10:21

Quinze armas de fogo foram apreendidas por policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, nesta quarta-feira (07) em Cachoeiras de Macacu. Os agentes chegaram ao local, no bairro Valério, após recebimento de denúncia encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177) que mencionava possível caça ilegal de animais.

A equipe da 5ª UPAm, subordinada ao Comando de Polícia Ambiental, se deslocou no período da manhã à Estrada do Valério, onde identificaram um rancho com as janelas e portas abertas que, de acordo com a informação do Linha Verde, seria utilizada como ponto de encontro de caçadores. No local, os policiais da UPAm encontraram quinze armas de fogo, sendo nove trabucos e seis espingardas, além de 27 munições intactas de calibre 32 e 10 munições também intactas de calibre 28, mas os responsáveis pelos armamentos não foram encontrados. Diante dos fatos, os agentes procederam à 159ª DP, onde a ocorrência foi registrada.