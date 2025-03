Prefeitura de Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 24/03/2025 13:39

Já estão disponíveis para pagamento as guias do IPTU 2025 dos contribuintes de Cachoeiras de Macacu. Quem optar por pagar o imposto em cota única terá um desconto de 20% de desconto no valor, para pagamento até 30 de abril, de 10% para quitação até 31 de maio, e de 5% para pagamento total até dia 30 de junho.

Os contribuintes podem optar pelo parcelamento do imposto em até seis vezes, com a primeira parcela já para dia 30 de abril.