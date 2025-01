Onça-parda: animal afia as garras na reserva de Guapiacu - Internet/Reprodução

Publicado 29/01/2025 14:45

Uma onça-parda foi capturada afiando as garras no tronco de uma árvore na Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), localizada em Cachoeiras de Macacu. O registro foi feito por uma armadilha fotográfica do Projeto Aventura Animal, coordenado pelo biólogo Juran Santos.

As armadilhas fotográficas são câmeras equipadas com sensores de movimento, posicionadas estrategicamente na mata para documentar o comportamento da vida selvagem. Segundo Juran, o ato de afiar as garras não é apenas uma questão de manutenção das unhas, mas também uma forma de marcação territorial.



"As marcas no tronco e os odores liberados por glândulas presentes nas patas comunicam a presença do animal a outros indivíduos da mesma espécie", explica o biólogo.

Onça-parda: sobrevivência e adaptação



A onça-parda, também conhecida como puma ou suçuarana, é um dos maiores felinos das Américas. Embora seja típica de florestas densas, a espécie tem uma grande capacidade de adaptação, sendo encontrada até mesmo em áreas alteradas pelo homem, como pastagens e plantações.



Esse registro reforça a importância de áreas preservadas como a REGUA, que desempenha um papel essencial na conservação da fauna e flora da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do Brasil.



A presença da onça-parda em regiões como Cachoeiras de Macacu é um indicativo da saúde do ecossistema local, já que o animal ocupa o topo da cadeia alimentar e depende de uma base alimentar diversificada para sobreviver.





Sobre a Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA)



A REGUA é uma unidade de conservação privada dedicada à preservação da Mata Atlântica. A reserva realiza projetos de pesquisa, monitoramento de espécies, educação ambiental e reflorestamento, contribuindo para a proteção de espécies ameaçadas e para o equilíbrio ecológico da região.