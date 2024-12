Formatura do PROERD 2024 em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Formatura do PROERD 2024 em Cachoeiras de Macacu

Publicado 06/12/2024

Na última sexta-feira (29), foi realizada a cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), da Polícia Militar. O evento celebrou a conclusão do curso por aproximadamente 200 alunos do 5º ano, representando as escolas municipais Almerinda Ferreira de Almeida e Lucy Campêlo da Fonseca, além das instituições particulares Valladares, Samelinha e Resolve.

A solenidade contou com a presença de autoridades como o Subtenente Fábio, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ); o Vereador Lucas Stutz; a representante da Secretaria Municipal de Educação, Daniele Brandt; e o Coronel Leonardo Moreira, Secretário de Ordem Pública.

Durante o evento, a aluna Manuela Lima Souza, do Centro de Estudos Valladares, foi premiada com uma bicicleta por sua redação destaque no Festival de Redações promovido pelo PROERD.