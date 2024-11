Creche da Ribeira, reformada em 2023 pela prefeitura - Mauro Costa

Publicado 19/11/2024 11:17

A Secretaria de Educação está com as inscrições abertas para a pré-matrícula na rede municipal de ensino, na etapa de creche, destinada às crianças de 01 a 03 anos completos ou a completar até 31 de março de 2025. O período de inscrição vai até 18 de dezembro.

Para fazer a inscrição, basta acessar o site da pré-matrícula: www.matricula.cachoeiras.educacaomais.com.br

A partir do dia 20 de dezembro, no mesmo site, será possível verificar a alocação da vaga e as instruções para efetivação da matrícula.