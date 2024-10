Candidatura do prefeito reeleito ainda está sob recurso - Divulgação

Publicado 07/10/2024 01:04

Rafael Miranda (PP) foi reeleito prefeito de Cachoeiras de Macacu neste domingo (6) com a maior votação da história do município. O prefeito, que manteve Dr Patricia Coelho (MDB) como vice, conquistou 31.029 votos (87,35% dos votos válidos). O segundo colocado, Marquinhos Souza (Solidariedade), teve 11,42%. Já o terceiro colocado, Professor Manoel Martins (PSOL), teve 1,23% dos votos. Rafael Miranda tem 56 anos, é cachoeirense, casado com Gilvana e pai da Rafaella e do João Rafael.

A candidatura de Rafael Mirando, no entanto, segue deferida com recurso, ou seja, regular e com pedido de registro julgado deferido, mas há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Cachoeiras de Macacu também escolheu os vereadores e vereadoras que vão representar os moradores da cidade durante os próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores foram às urnas para definir os nomes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato que vai de 2025 a 2028.

Veja os vereadores eleitos:

Vinícius Romero (REPUBLICANOS) - 1.471 votos - 4,06%

Lucas Stutz (PP) - 1.370 votos - 3,78%

Ailton Machado (MDB) - 1.236 votos - 3,41%

Alexandre Didico (PL) - 1.231 votos - 3,40%

Fabrício Português (PL) - 1.171 votos - 3,23%

Demilson Monteiro (PP) - 1.158 votos - 3,20%

Hugo Miranda (PP) - 1.124 votos - 3,10%

Lolo Eletricista (PP) - 1.080 votos - 2,98%

Dunga (PP) - 1.049 votos - 2,90%

Dudu do Povão (PL) - 1.038 votos - 2,87%

Junior Azevedo (PRD) - 854 votos - 2,36%

Rogério Motos (AGIR) - 793 votos - 2,19%

Professor Edgar (AGIR) - 755 votos - 2,09%

Tiago do Gás (PMB) - 644 votos - 1,78%

Celio Maciel (SOLIDARIEDADE) - 636 votos - 1,76%