Rafael Miranda (PP), atual prefeito de Cachoeiras de Macacu, está em primeiro lugar disparado nas pesquisas para a Prefeitura - Divulgação

Publicado 15/09/2024 07:00

CACHOEIRAS DE MACACU - Pesquisa de opinião pública realizada pelo Intelligence Pesquisa e Comunicação aponta a reeleição do prefeito Rafael Miranda (PP), com 82% dos votos, em Cachoeiras de Macacu. Ele está bem à frente dos outros dois candidatos. Marquinhos Souza (Solidariedade) aparece com apenas 6% e Professor Manoel Martins (PSOL) tem 1%. Os números são na estimulada, quando os três nomes que concorrem ao pleito são apresentados aos entrevistados.

Na espontânea, quando nenhum nome é citado na pesquisa, são os três que também aparecem, mas a diferença continua grande. Rafael tem 69%, Marquinhos cai para 4% e Professor Manoel Martins se mantém com 1%. Outro item importante que aparece é o grau de solidez do voto. Para 90% dos entrevistados, a escolha já está definida.

O resultado e a grande diferença indicando a reeleição se justificam em outro levantamento: o de aprovação do atual governo. Entre os entrevistados, 90% disseram que aprovam o atual governo. E na sensação de vitória, independentemente da escolha do entrevistado, 87% acreditam que o prefeito será reeleito. Apenas 3% confiam na vitória de Marquinhos e 1% vê Professor Manoel Martins como vitorioso nas urnas. No índice de rejeição, 41% dizem que não votariam em Marquinhos. O prefeito Rafael tem 12% e Professor Manoel Martins tem 9%.

O Intelligence Pesquisa e Comunicação ouviu 600 entrevistados entre os dias 12 e 13 de setembro na cidade de Cachoeiras de Macacu. A margem de erro estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o número RJ-03239/2024.

Veja o gráfico:

INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEO

RAFAEL MIRANDA..........................69%

MARQUINHOS SOUZA.....................4%

PROFESSOR MANOEL MARTINS.......1%

BRANCO/NULO...............................8%

NS/NR............................................18%

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA

RAFAEL MIRANDA..........................82%

MARQUINHOS SOUZA.....................6%

PROFESSOR MANOEL MARTINS.......1%

BRANCO/NULO...............................5%

NS/NR.............................................6%

SENSAÇÃO DE VITÓRIA

RAFAEL MIRANDA...........................87%

MARQUINHO SOUZA.......................3%

PROFESSOR MANOEL MARTINS.......1%

NS/NR.............................................9%