Mais de 330 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica serão plantadas no projetoDivulgação / Governo do RJ

Publicado 12/11/2024 11:10

Às vésperas do encontro do G20, que reúne os líderes das principais economias do mundo para debater temas ambientais e sociais, o Governo do Estado deu início, em Cachoeiras de Macacu, à fase final do maior programa de reflorestamento do Estado do Rio, que vai promover o plantio de mais de 330 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

A nova fase do programa foi iniciada pelo secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, que plantou uma muda de Pau-Brasil em uma área de preservação municipal.



"Estamos avançando significativamente na recuperação das nossas florestas e do nosso ambiente. Reduzimos o desmatamento, estamos pautando nossas ações de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Investimos em tecnologia, nos nossos técnicos e nos projetos que levam o Estado para o lugar de vanguarda e de pioneirismo de onde nunca deveria ter saído", avaliou o governador Cláudio Castro.