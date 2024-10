UPA da Ribeira disponibiliza dois pediatras disponíveis 24 horas para a população - Divulgação

Publicado 29/10/2024 14:31

Mais um pediatra está atendendo nos plantões da Unidade de Pronto Atendimento Prefeito Ruy Coelho Gomes, a UPA da Ribeira, em Cachoeiras de Macacu, garantindo atendimento 24 horas para as emergências do público infantil. A medida é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Prima Qualitá Saúde, Organização Social de Saúde responsável pela gestão da unidade de saúde. A expectativa é que a adição do novo profissional contribua para a promoção da saúde infantil e o bem-estar geral das famílias da Ribeira, do município e da região.

“Estamos empenhados em proporcionar um atendimento de qualidade, e a incorporação de mais um pediatra à nossa equipe é parte fundamental desse compromisso. Queremos assegurar à comunidade que seus filhos terão acesso a cuidados especializados, independentemente do horário. A adição de mais um pediatra significa uma resposta direta às necessidades. Agora, podemos oferecer uma cobertura mais ampla, assegurando que as famílias tenham acesso a cuidados especializados a qualquer hora do dia ou da noite”, destaca a coordenadora administrativa da unidade, Marcília Cardoso.

A presença do pediatra 24 horas não apenas aumenta a disponibilidade de profissionais especializados, mas também contribui para a redução do tempo de espera, assegurando que as crianças recebam diagnósticos e tratamentos de forma mais rápida e eficaz. A população é incentivada a participar ativamente dessa iniciativa, compartilhando suas experiências e sugestões para melhorias contínuas no atendimento pediátrico. A UPA tem o compromisso com a transparência e a colaboração com os moradores para garantir que as necessidades específicas da região sejam atendidas da melhor forma possível.

“O atendimento pediátrico contínuo e ininterrupto é crucial para garantir que as famílias tenham acesso imediato a cuidados médicos quando necessário. Estamos focados em proporcionar um ambiente acolhedor e eficiente para nossos pequenos pacientes. Tenho uma vasta experiência em pediatria e sempre estive comprometido em oferecer cuidados excepcionais às crianças”, afirma o novo pediatra, dr. Isac Esteves.

A implementação do segundo pediatra na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Ribeira não passou despercebida pelas mães da comunidade, que compartilharam suas experiências e sentimentos em relação a essa significativa melhoria nos serviços de saúde infantil. As vozes das mães destacam a importância da atenção à saúde infantil e agradecem à UPA pela resposta às necessidades da comunidade. Este é um passo significativo para garantir que as famílias locais tenham acesso a cuidados pediátricos de qualidade quando mais precisam.

“Fiquei muito aliviada e feliz ao saber que agora teremos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia. Às vezes, as emergências não esperam, e saber que há mais um profissional para cuidar dos nossos filhos traz uma sensação de segurança. Tenho certeza de que mais um pediatra significa um atendimento mais rápido e personalizado. Além disso, isso facilita para aquelas mães que precisam correr para a UPA com seus filhos, seja de dia ou de noite”, comentou a dona de casa, Maria das Graças Silva, que levou o seu filho João Miguel, de sete anos, com suspeita de resfriado.