Obra inclui diversas melhorias para ampliar a acessibilidadeMauro Costa

Publicado 17/12/2024 10:32

O Colégio Municipal Professor Carlos Brandão, no Centro, está passando pela maior obra de reforma, ampliação e reestruturação da sua história. A obra inclui diversas melhorias como construção de novos banheiros com acessibilidade a PNE, instalação de elevador e rampa, substituição de janelas, reforma da quadra com construção de cobertura, climatização das salas, reforma dos pisos, criação de auditório e um novo laboratório de informática.

A obra é realizada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação. Segundo a Prefeitura, em breve outras unidades também receberão melhorias.