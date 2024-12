Unidades de saúde com estoques reforçados para feriados de fim de ano - Divulgação

Unidades de saúde com estoques reforçados para feriados de fim de ano

Publicado 26/12/2024 13:37

O Hospital Municipal Doutor Celso Martins e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Ribeira, localizados em Cachoeiras de Macacu, reforçaram os seus estoques de soro, medicamentos e insumos para atender à alta demanda de pacientes, especialmente em casos de emergência, durante os feriados de Natal, Ano Novo e o período de férias.



No ano passado, as equipes médicas atenderam centenas de ocorrências que incluíram agressões, acidentes de moto e carro, embriaguez, quedas e perfurações por arma de fogo (baleado). Além disso, foi registrado um número significativo de pacientes vindos de outros municípios em busca de atendimento. Diante desse cenário, a direção das unidades decidiu adotar medidas preventivas para garantir que os pacientes recebam o suporte necessário, independentemente da gravidade dos casos.

O diretor-médico do Hospital Municipal Doutor Celso Martins, Doutor Ricardo Jorge, destacou a importância desse planejamento: “Estamos cientes de que os feriados e o período de férias trazem um aumento expressivo na demanda por atendimentos médicos, principalmente em emergências. Por isso, reforçamos o estoque de medicamentos e insumos, além de intensificar o treinamento das equipes para oferecer um atendimento rápido, eficiente e humanizado. Essa é uma ação que reflete o nosso compromisso com a saúde da população de Cachoeiras de Macacu e região”, comentou.



A Prima Qualitá Saúde, empresa que administra as unidades junto com a Secretaria de Saúde, também reforçou que o atendimento na UPA da Ribeira e no Hospital Municipal Doutor Celso Martins segue protocolos rigorosos de segurança e qualidade, buscando minimizar os impactos das situações de urgência e emergência tão comuns nessa época do ano.



A expectativa é que as medidas adotadas contribuam para minimizar os impactos da alta demanda e garantam um atendimento eficaz para todos os que necessitarem dos serviços de saúde no município.



A medida visa garantir que os pacientes recebam atendimento ágil e eficaz, mesmo em um período que historicamente apresenta aumento na procura por serviços de emergência devido a acidentes, doenças sazonais e intercorrências de saúde típicas das festividades.



As unidades também alertam a população sobre os cuidados necessários para evitar acidentes e preservar a saúde durante as festas. A conscientização, aliada ao trabalho eficiente das equipes de saúde, pode contribuir para reduzir a sobrecarga nas unidades e melhorar a segurança de toda a sociedade.